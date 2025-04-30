Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 мая

«Первого мая погода будет нелетная. Если в ночь обойдется без осадков с температурой воздуха в Москве ноль — плюс три, в Подмосковье: минус один — плюс четыре, то с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером. За день выльется 18−23 миллиметров: два ведра дождевой воды на метр площади или более одной трети от месячной нормы, точнее — 38%», — рассказал агентству Тишковец.