Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Дожди высокой интенсивности ожидаются в Москве 1 мая, выпадет более 38% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Первого мая погода будет нелетная. Если в ночь обойдется без осадков с температурой воздуха в Москве ноль — плюс три, в Подмосковье: минус один — плюс четыре, то с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером. За день выльется 18−23 миллиметров: два ведра дождевой воды на метр площади или более одной трети от месячной нормы, точнее — 38%», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что утром на севере Подмосковья пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью четыре-девять метров в секунду, порывистый.
«Температура воздуха не выше плюс семи — плюс 10, в Подмосковье: плюс шесть — плюс 11. Показания барометров будут падать и составят 740 миллиметров ртутного столба», — добавил Тишковец.