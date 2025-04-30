«Ура Победе!»: как россияне могут бесплатно получить рингтоны и мелодии военных лет

Акция «Ура, Победе!» проводится уже 15 лет.
В рамках всероссийской акции «Ура Победе!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, абоненты российских операторов связи совершили 15,9 миллиона звонков на бесплатный номер 1945. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
Акция проходит с 25 февраля по 15 мая 2025 года. Позвонив по указанному номеру, можно услышать ежедневные сводки Советского информбюро, установить на рингтон мелодии военных лет и скачать логотип 80-летия Победы. Подробнее об акции — в материале URA.RU.
Как проходит акция «Ура Победе!».
Акция стартовала 25 февраля и продлится до 15 мая 2025 года. Любой абонент российских мобильных операторов может позвонить на короткий номер 1945 и воспользоваться интерактивным голосовым меню. Проект поддержали все крупные телекоммуникационные компании страны, включая МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, «Ростелеком», «Т-Мобайл» и других операторов, а также мобильные компании Крыма.
Как принять участие.
Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно позвонить по номеру 1945Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Чтобы присоединиться к акции, достаточно до 15 мая набрать с мобильного телефона бесплатный номер 1945 и следовать инструкциям голосового меню. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта, посвященного к 80-летию Победы.
Все услуги предоставляются бесплатно. Подключение мелодий и загрузка материалов происходят автоматически после выбора соответствующего пункта в голосовом меню. Для участия достаточно иметь мобильный телефон и доступ к сети любого российского оператора.
Как получить бесплатный рингтон.
Для установки рингтона с песней «Катюша» нужно выбрать соответствующий раздел в голосом менюФото: Илья Московец © URA.RU.
Для получения бесплатного рингтона пользователям необходимо совершить звонок на номер 1945. После соединения предоставляется выбор из трех тематических разделов:
В первом разделе доступны аудиозаписи сводок Совинформбюро за 1945 год, озвученные легендарным диктором Юрием Левитаном. Они позволят слушателям ощутить атмосферу военного времени.
Во втором разделе можно бесплатно установить на телефон мелодии, посвященные военной тематике, такие как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Прощание славянки» и «Нам нужна одна Победа». Эти композиции можно не только установить вместо стандартных гудков, но и загрузить на устройство без дополнительной платы.
В третьем разделе доступна бесплатная загрузка официального логотипа к 80-летию Победы. Его можно использовать в социальных сетях и на мобильных устройствах.
История и традиции акции.
Всероссийская акция «Ура Победе!» проводится с 2010 года. Тогда она была приурочена к 65-летию Победы. С тех пор проект стал ежегодной традицией, объединяющей миллионы россиян в дни празднования Великой Победы. В 2020 году, к 75-летию Победы, участие приняли более 21 миллиона человек. В этом году, по данным Минцифры, было совершено 15,9 миллионов звонков.
Организаторы акции.
Запуск акции состоялся в пресс-центре «Россия сегодня’Фото: Антон Белицкий © URA.RU.
Официальный запуск акции в 2025 году состоялся в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Проект был реализован при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Национального центра исторической памяти при президенте России.