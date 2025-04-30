«Ура Победе!»: как россияне могут бесплатно получить рингтоны и мелодии военных лет

Всероссийская акция «Ура Победе!» проводится с 2010 года. Тогда она была приурочена к 65-летию Победы. С тех пор проект стал ежегодной традицией, объединяющей миллионы россиян в дни празднования Великой Победы. В 2020 году, к 75-летию Победы, участие приняли более 21 миллиона человек. В этом году, по данным Минцифры, было совершено 15,9 миллионов звонков.