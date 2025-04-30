30 апреля Вечерняя Москва Общество

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода и Иваново с 6:56 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил официальный представитель Росавиации.