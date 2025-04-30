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Ограничения на полеты сняли в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода и Иваново с 6:56 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил официальный представитель Росавиации.

В аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода и Иваново с 6:56 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил официальный представитель Росавиации.

— В аэропортах Иваново (Южный), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 6:56 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении Telegram-канала представителя ведомства.

Ранее аэропорты городов Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля временно перестали принимать и отправлять самолеты.

23 апреля в аэропортах Казани и Ульяновска также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

9 апреля столичный аэропорт Внуково и калужский Грабцево приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности. Вскоре Кореняко сообщил, что воздушные гавани вновь работают штатно.

Вечером 8 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда и саратовском аэропорту Гагарин.