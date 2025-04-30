Какие открытия, появившиеся в СССР во время Великой Отечественной войны, мы используем сейчас в мирной жизни

Дальнейшие разработки Назарова позволили ему создать обезболивающее средство — промедол.
Во время Великой Отечественной войны советские ученые совершили прорывные открытия, которые спасли тысячи жизней и заложили основу для современных технологий. Например, антибиотик Зинаиды Ермольевой — пенициллин, клей Назарова для ремонта техники, ядерные разработки Курчатова и авиационные решения Келдыша — все эти изобретения до сих пор применяются в медицине, промышленности и науке. Некоторые из них даже обеспечили страну ресурсами на десятилетия вперед. Подробнее — в материале URA.RU.
Пенициллин.
В 1942 году Ермольева разработала западный аналог пенициллина — «Крустозин’Фото: wikipedia.org.
Отцом пенициллина считается английский фармаколог Говард Флори, но матерью этого препарата можно смело назвать советского микробиолога Зинаиду Ермольеву. Ее антибиотик, первый в СССР, применялся для лечения инфекционных заболеваний и для предотвращения распространения эпидемий на фронте и в тылу.
Во время Великой Отечественной войны Зинаида Ермольева, находясь в Сталинграде, заметила, что большинство раненых солдат Красной армии умирало не от самих ран, а от заражения крови и инфекционных осложнений. Поскольку советским врачам были недоступны западные технологии производства пенициллина, Ермольева в 1942 году разработала отечественный аналог — «Крустозин», полученный из плесени со стены бомбоубежища, что помогло спасти множество жизней. В 1944 году проведенные под руководством Говарда Флори сравнительные испытания показали одинаковую эффективность советского и британского препаратов, благодаря чему Ермольева получила прозвище «Госпожа Пенициллин».
В результате применения антибиотика смертность от ранений в Красной армии снизилась на 80%, а число ампутаций — на 20−30%. Открытие Ермольевой стало основой для производства в СССР других антибиотиков, таких как стрептомицин, тетрациклин и левомицетин, а ее опыт лег в основу современных санитарных стандартов по хлорированию воды.
Раствор тромбина.
Первая партия раствора тромбина, разработанного Кудряшовым, была выпущена в 1942 годуФото: wikipedia.org.
Советский ученый Борис Кудряшов создал данный препарат в 1944 году, после того как в конце 1930-х организовал лабораторию для изучения свертывания крови. Тогда же он начал работать над получением тромбина лабораторным путем. Проведя ряд исследований, он получил тромбин, способный быстро останавливать кровотечение. Препарат прошел клинические испытания в хирургических клиниках и осенью 1941 года был одобрен к применению комиссией Наркомата обороны для операций и обработки ран. Первая промышленная партия стерильного тромбина была выпущена в Москве в апреле 1942 года и поступила в медицинские учреждения фронта, где использовалась при хирургических операциях и перевязках.
За время войны средство Кудряшова спасло жизни сотен тысяч человек, обеспечивая быстрое свертывание крови. После войны ученому выдали авторское свидетельство на изобретение способа получения тромбина, а также наградили орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. В настоящее время этот препарат применяется для местной остановки кровотечений.
Карбинольный клей Назарова.
Клей Назарова во время войны использовался для ремонта военной техникиФото: wikipedia.org.
В 1936 году советский химик Иван Назаров в ходе работы над докторской диссертацией обнаружил, что под действием едкого калия винилацетиловый спирт превращается в твердую прозрачную массу. Это вещество стало основой знаменитого клея Назарова, который широко применялся во время Великой Отечественной войны для оперативного ремонта техники — скрепления топливных баков, деталей двигателей и аккумуляторов прямо в полевых условиях. В условиях высокого спроса его производство было организовано не только в Москве, но и в Ереване и Казани. За создание клея Назаров в 1942 году получил Сталинскую премию третьей степени. После войны изобретению нашли применение в оптике, технике и при склеивании мрамора в метро, а дальнейшие исследования позволили ученому создать обезболивающее средство промедол. Сегодня на основе этого клея изготавливают и лаки.
Сверхтекучесть гелия и способ получения жидкого кислорода.
Научные разработки Капицы легли в основу скоростных поездов и аппаратов МРТФото: wikipedia.org.
В преддверии начала войны советский ученый и инженер Петр Капица сделал важное открытие в области физики, выявив явление сверхтекучести гелия. Это явление проявляется в возникновении температурного скачка на границе между твердым телом и жидким гелием в процессе передачи тепла, причем величина такого скачка определяется снижением температуры.
В результате своих исследований Капица в 1943 году разработал и ввел в эксплуатацию крупнейшую на тот момент в мире установку для промышленного получения жидкого кислорода, продукция которой использовалась как в больницах, так и на предприятиях по производству взрывчатых веществ. Научные достижения Капицы послужили базой для последующего появления скоростных железнодорожных поездов, аппаратов МРТ и адронных коллайдеров.
Ядерные разработки Курчатова.
Первые испытания атомной бомбы Курчатова прошли 29 августа 1949 годаФото: wikipedia.org.
Создателем современного российского «ядерного щита» можно смело назвать советского физика Игоря Курчатова. В 1941 году советские представители в Нью-Йорке сообщили Иосифу Сталину о встрече американских физиков по разработке ядерного оружия.
В 1942 году он назначил Курчатова научным руководителем атомной лаборатории. Курчатов и его команда начали изучать работы по ядерной реакции, включая деление урана и возможность использования плутония. Они анализировали результаты американского проекта «Манхэттен» (секретная программа США по разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны — прим. URA.RU), чтобы понять, как можно адаптировать эти технологии для советских нужд. В 1944 году под его руководством был создан циклотрон (ускоритель тяжелых частиц — прим. URA.RU) и первый в Европе атомный реактор. Уже 29 августа 1949 года под началом Курчатова была испытана первая атомная бомба Советского Союза на секретном полигоне в Казахстане.
В команде Курчатова по разработке бомбы находился еще один ученый, сделавший революционное открытие в области физики, и тоже во время войны. В 1944 году Евгений Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс, на основе которого сейчас работает метод спектроскопии (способ изучения веществ путем анализа их взаимодействия с светом — прим. URA.RU). Дальнейшие его исследования привели к созданию лазеров, медицинских томографов и усилителей дальней космической связи.
Менисковая оптическая система для телескопов.
На основе оптической системы Максутова во время войны создавались объективы для аэросъемки и фотосъемкиФото: wikipedia.org.
В 1941 году советский ученый Дмитрий Максутов придумал собственную оптическую систему для телескопов, находясь в эвакуации из Ленинграда в Йошкар-Олу. В это время он работал над разработкой собственного компактного телескопа для любителей астрономии. Он искал устройство с хорошим качеством изображения, простотой, низкой стоимостью и долговечностью.
Целью его изобретения было создание универсального телескопа без существенных недостатков. Менисковые системы Максутова быстро стали популярными благодаря светосиле, широкому полю зрения и высокому качеству изображения. Во время Второй мировой войны на основе его схемы создавались объективы для аэросъемки и фотосъемки. Сегодня система Максутова встречается как в одиночном виде, так и в сочетании с другими системами современных телескопов.
Второй Баку — одно из крупнейших месторождений нефти.
Трофимук вопреки словам коллег-геологов начал разведку ресурсов в Приуралье, благодаря чему открыл «Второй Баку’Фото: wikipedia.org.
«Второй Баку» — это неофициальное название Волго-Уральской нефтегазоносной области, обнаруженной в СССР в 1930-е годы геологом Андреем Трофимуком. До этого основным источником нефти был Баку (Азербайджан). После истощения бакинских месторождений возникла необходимость в новых источниках нефти, и Трофимук вопреки словам коллег-геологов начал разведку ресурсов в Приуралье.
В результате в Башкортостане было открыто Кинзебулатовское месторождение, которое обеспечило фронт горючим в самый необходимый момент. В последующие годы были обнаружены открыты и другие месторождения. Среди них Волго-Уральская нефтегазоносная область, получившая название «Второй Баку». Она стала основным источником нефти для СССР во времена Великой Отечественной войны до начала активного освоения сибирских месторождений. Из башкирской нефти делали топливо для кораблей, танков, самолетов и автомобилей. По данным газеты «ТУГАН ЯК», добыча сырья в годы войны составила 4,5 млн тонн нефти или 25% добытой в России.
Открытие «Второго Баку» значительно повлияло на нефтяную промышленность СССР, снизив ее зависимость от кавказской нефти, развив транспортную инфраструктуру, увеличив объемы добычи и стимулировав развитие других тяжелых отраслей. Нефть этого региона и сегодня важна для российской экономики — она обеспечивает экспорт и сырье для промышленности, а нефтепровод «Дружба», построенный в рамках проекта «Второго Баку» остается крупнейшим в мире.
Проблемы «флаттера» и «шимми» в авиации.
Уже после войны Келдыш принимал участие в разработке термоядерной бомбыФото: wikipedia.org.
Во время войны один из будущих отцов-основателей советской космической программы Мстислав Келдыш решил проблему «флаттера» — явления, при котором воздушный аппарат при переходе на более высокие скорости разрушался под действием сильных колебаний. Он точно определил критическую скорость «флаттера», а затем предложил меры по решению этой проблемы. В результате советские самолеты практически перестали разрушаться из-за этого явления.
Позже он разобрался и с эффектом «шимми», из-за которого переднее шасси самолета начинало трястись, вращаться и разваливаться, приводя к аварии. Разработанные формулы Келдыша помогли развитию авиации, в том числе реактивной. Они также применяются и сегодня при разработке и производстве самолетов. Уже после войны Келдыш принимал участие в разработке термоядерной бомбы, а позже — в создании первого искусственного спутника Земли и других космических проектах.