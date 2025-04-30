Какие открытия, появившиеся в СССР во время Великой Отечественной войны, мы используем сейчас в мирной жизни

В 1936 году советский химик Иван Назаров в ходе работы над докторской диссертацией обнаружил, что под действием едкого калия винилацетиловый спирт превращается в твердую прозрачную массу. Это вещество стало основой знаменитого клея Назарова, который широко применялся во время Великой Отечественной войны для оперативного ремонта техники — скрепления топливных баков, деталей двигателей и аккумуляторов прямо в полевых условиях. В условиях высокого спроса его производство было организовано не только в Москве, но и в Ереване и Казани. За создание клея Назаров в 1942 году получил Сталинскую премию третьей степени. После войны изобретению нашли применение в оптике, технике и при склеивании мрамора в метро, а дальнейшие исследования позволили ученому создать обезболивающее средство промедол. Сегодня на основе этого клея изготавливают и лаки.