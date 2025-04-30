Шнайдер проиграла Швентек и вылетела из теннисного турнира в Мадриде 29 апреля

Встреча состоялась во вторник (12+). Россиянка взяла только один сет.
Диана Шнайдер всухую уступила в первой партии со счетом 0:6. Следующую забрала с разницей в одно очко — 7:6. А в решающей вновь проиграла — 4:6. Всего матч четвертого круга турнира в Испании шел 2 часа и 34 минуты.
В четвертьфинале соперница теннисистки из Самарской области Ига Швентек сразится с американкой Мэдисон Киз (12+). Та вчера взяла вверх над хорваткой Донной Векич — 2:0 (6:2, 6:3).
Ранее Шнайдер всухую разгромила Севастову в третьем круге теннисного турнира в Мадриде (12+).
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