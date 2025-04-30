Шнайдер проиграла Швентек и вылетела из теннисного турнира в Мадриде 29 апреля

Диана Шнайдер всухую уступила в первой партии со счетом 0:6. Следующую забрала с разницей в одно очко — 7:6. А в решающей вновь проиграла — 4:6. Всего матч четвертого круга турнира в Испании шел 2 часа и 34 минуты.