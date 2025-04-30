Подлодка «Магадан» вернулась во Владивосток после боевой службы

Напомним, затонувшая субмарина типа «Малютка» была найдена в ходе поисковых работ, организованных силами Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников. По предварительным данным, это может быть подводная лодка «М-49», связь с которой была утеряна 16 августа 1941 года. Тогда на борту находились 22 члена экипажа.