Подлодка «Магадан» вернулась во Владивосток после боевой службы

Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» вернулась во Владивосток после длительного выхода в море, в ходе которого экипаж выполнял задачи боевой службы. Моряков у причала встретили командование Тихоокеанского флота, родные, сослуживцы и ветераны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.
Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина лично принял доклад от командира субмарины капитана 2 ранга Дмитрия Куликова, поздравил экипаж с успешным выполнением задания и вручил отличившимся подводникам награды. По традиции, команду «Магадана» угостили жареным поросёнком.
Не обошлось и без личных моментов: рулевой сигнальщик Артём Ивлев сделал предложение своей девушке прямо на палубе подлодки — и получил согласие.
Субмарина проекта 636.3 находилась в море с декабря 2024 года, пройдя более 3 000 морских миль, в том числе в подводном положении. После короткого отдыха экипаж приступит к плановой боевой подготовке.
Отмечается, что «Магадан» — третья по счёту подводная лодка проекта 636.3 в составе Тихоокеанского флота. Она поступила во Владивосток по Северному морскому пути в октябре 2022 года и способна нести на вооружении крылатые ракеты «Калибр».
Напомним, затонувшая субмарина типа «Малютка» была найдена в ходе поисковых работ, организованных силами Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников. По предварительным данным, это может быть подводная лодка «М-49», связь с которой была утеряна 16 августа 1941 года. Тогда на борту находились 22 члена экипажа.