30 апреля Газета.Ру Общество

Как поздравить с 1 Мая, открытки и пожелания, история и традиции Дня весны и труда

Первомай праздник весны, труда и единства, который отмечают миллионы людей по всему миру. В этот день принято поздравлять друзей, коллег и близких, желая им счастья, успехов и благополучия. Что сегодня символизирует этот праздник и как можно поздравить с Первомаем своими словами в материале Газеты.Ru .