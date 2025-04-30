Фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер покончил с собой 80 лет назад

Поэтому остаток дня и все утро 22 апреля Гитлер просидел, практически непрерывно глядя на огромный портрет Фридриха Великого над своей кроватью и спрашивая, как продвигается атака Штайнера. Фюрер также постоянно повторял слова Фридриха: «Того, кто бросает в бой свой последний батальон, ждет слава победителя». Важно понимать, что, сидя под портретом, он думал не о реальном прусском короле, как его представляет историческая наука, а о фантастической легенде, в которой дерзкий и неутомимый воитель сражался против всего мира и побеждал благодаря смелости, уму и силе духа. Особенно Гитлера вдохновляла легенда о «Чуде Бранденбургского дома» 1759 года, когда якобы в силу необъяснимых причин русско-австрийская армия не смогла захватить Берлин и выиграть войну после полного разгрома немецкой армии при Кунерсдорфе. На самом деле мистики в этом не было никакой — тогда русская армия не решилась наступать из-за понесенных колоссальных потерь, но в 1945 году никаких предпосылок для нового «чуда» не было.