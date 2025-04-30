«Акрон» и «Крылья Советов» на двоих нанесли 17 ударов в 26-м туре РПЛ

Всего команды Премьер-лиги 180 раз по воротам. Попали в створ только 61 раз, выяснили аналитики.
Самарские «Крылья Советов» совершили десять ударов (четыре попали в «рамку») в матче против «Оренбурга» (второй по показателю) (12+). С таким результатом делят с девятой по 11-ю строчки с московским ЦСКА и воронежским «Факелом».
Ранее полузащитник «красно-черных» Алекса Джурасович попал в топ-5 игроков РПЛ по общей дистанции.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!