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«Акрон» и «Крылья Советов» на двоих нанесли 17 ударов в 26-м туре РПЛ

Всего команды Премьер-лиги 180 раз по воротам.

Источник: МК.RU Самара

Всего команды Премьер-лиги 180 раз по воротам. Попали в створ только 61 раз, выяснили аналитики.

Самарские «Крылья Советов» совершили десять ударов (четыре попали в «рамку») в матче против «Оренбурга» (второй по показателю) (12+). С таким результатом делят с девятой по 11-ю строчки с московским ЦСКА и воронежским «Факелом».

Тольяттинский «Акрон» — предпоследний. Команда Заура Тедеева только семь раз пробила по воротам подмосковных «Химок» (шестые). Трижды — в створ, сообщает «Яндекс Спорт».

Ранее полузащитник «красно-черных» Алекса Джурасович попал в топ-5 игроков РПЛ по общей дистанции.

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