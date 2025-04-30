ФСБ: мошенники обманывают людей под предлогом проведения секретных операций

Мошенники крадут денежные средства граждан под предлогом проведения секретных операций органов государственной безопасности России, сообщили в ФСБ РФ.
«Рассылают людям через популярные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp*, “липовые” повестки и постановления от имени ФСБ России, вводят их в заблуждение под предлогом проведения “секретных операций”», — отметил руководитель приемной указанного федерального ведомства, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что сотрудники органов госбезопасности никогда не звонят по телефону, не оставляют сообщений в социальных сетях, не пересылают изображения своих служебных документов и не предлагают совершить перевод денежных средств.
Ранее сообщалось, что, по данным МВД РФ, аферисты создали преступную схему, в рамках которой они под предлогом трудоустройства похищают у граждан паспортные данные. Мошенники выдают себя за потенциальных работодателей и просят соискателя вакансии временно передать им документы.
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