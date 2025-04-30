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Омичам не будут продавать алкоголь в майские праздники

В период проведения праздничных торжеств, посвященных Первомаю и Дню Победы, в Омске вводится ограничение на реализацию алкогольной продукции, включая пиво, на территориях, где запланированы массовые гуляния.

Об этом проинформировал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Приобретение спиртного будет невозможным за 2 часа до старта праздничных событий и в течение двух часов после их окончания.

Ключевые торжества развернутся на территории «G-Drive Арены», в Омской крепости, на бульваре Победы, а также в парках культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и парке имени 30-летия Победы. Администрация города призывает омичей и гостей города внимательно ознакомиться с программой мероприятий и принять во внимание действующие ограничения.