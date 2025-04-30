Омичам не будут продавать алкоголь в майские праздники

Ключевые торжества развернутся на территории «G-Drive Арены», в Омской крепости, на бульваре Победы, а также в парках культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и парке имени 30-летия Победы. Администрация города призывает омичей и гостей города внимательно ознакомиться с программой мероприятий и принять во внимание действующие ограничения.