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Биотуалет сбил футбольного судью с ног из-за мощного шторма в Пенсильвании

Американский штат Пенсильвания накрыл сильный шторм из-за этого судью студенческого футбольного матча сбила кабинка биотуалета. Соответствующее видео опубликовали в CNN.

Американский штат Пенсильвания накрыл сильный шторм — из-за этого судью студенческого футбольного матча сбила кабинка биотуалета. Соответствующее видео опубликовали в CNN.

На кадрах видно, как биотуалет из-за сильного ветра летит в сторону мужчины, который пытается укрыться от шторма. Пользователи Сети отметили, что поле поспешил покинуть не только судья, но и все игроки и зрители матча.

По данным телеканала, порядка 270 тысяч жилых домов лишились электричества из-за сильного шторма. Широкомасштабное предупреждение о торнадо и грозе действовало в нескольких округах.

Национальная метеорологическая служба США охарактеризовала ситуацию как «угрожающую жизни», поэтому призвала американцев искать укрытие.

17 апреля в Хасанском районе Приморского края после шторма на берег вынесло тушу второго кита за неделю. Тело животного, идентифицированного как кит Кинке, было обнаружено в бухте Алеут. Ранее первая туша была найдена на берегу в районе мыса Молот.

В марте количество погибших в результате штормов и торнадо в Соединенных Штатах достигло 28 человек.