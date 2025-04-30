Наночастицы оксида меди предложили использовать в антибиотиках

«В отличие от грамположительных бактерий, грамотрицательные, имеющие толстую клеточную мембрану, гораздо лучше защищены от химических повреждений, что делает борьбу с ними более трудоемкой. Поэтому мы выбрали грамотрицательную кишечную палочку и постарались смоделировать различные реалистичные условия, в которых на нее могут воздействовать наночастицы оксида меди. Мы использовали разные типы жидких сред, различные стабилизаторы коллоидных частиц. Кроме того, сами частицы взяли трех разных форм — хлопьевидные, палочковидные и сферические», — пояснила один из авторов исследования, директор НИИ экологии и биотехнологий ТГУ Ольга Захарова.