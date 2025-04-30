Россиянам объяснили, почему лучше не занимать денег у родственников

По её словам, если что-то пойдёт не так, финансовые разногласия могут негативно отразиться на семейных отношениях. Родственники часто ожидают больше, чем просто возврат долга. Например, они могут требовать регулярные отчёты о финансовом положении заёмщика. Даже небольшие недоразумения способны привести к серьёзным конфликтам. Кроме того, постоянные займы могут создать зависимость и снизить мотивацию к финансовой самостоятельности.