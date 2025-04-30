Россиянам объяснили, почему лучше не занимать денег у родственников

По её словам, если что-то пойдёт не так, финансовые разногласия могут негативно отразиться на семейных отношениях. Родственники часто ожидают больше, чем просто возврат долга. Например, они могут требовать регулярные отчёты о финансовом положении заёмщика. Даже небольшие недоразумения способны привести к серьёзным конфликтам. Кроме того, постоянные займы могут создать зависимость и снизить мотивацию к финансовой самостоятельности.
«Если постоянно брать в долг, это может создать зависимость и снизить мотивацию к финансовой самостоятельности. Занимать деньги у родственников — это серьёзный шаг, который стоит тщательно обдумать», — приводит комментарий эксперта «Газета.ru».
Лучше брать только ту сумму, которую получится вернуть в любых обстоятельствах. Это поможет избежать стресса и неурядиц как с финансами, так и с отношениями в будущем.
Эксперт отметила, что родственники обычно не требуют проценты или предлагают низкую ставку. Близкие готовы одолжить деньги на более выгодных условиях, чем банки. Также о сроках возврата долга можно договориться так, чтобы это было удобно всем. Ещё одним преимуществом займа у близких является скорость. Обычно они могут выдать деньги быстрее, чем финансовые учреждения.
Кроме этого, эксперты считают, что многим россиянам необходимо научиться грамотно распределять свои доходы, чтобы не попадать каждый месяц в финансовые трудности. Для этого рекомендуют определить сумму, которую можно тратить ежедневно, не опасаясь остаться без денег.