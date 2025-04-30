«Чмошники»: командир «Ахмата» высмеял заявление Киева о выводе ВСУ из Курской области

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление украинских властей о выводе войск из Курской области. Своим мнением о позиции Киева он поделился в Telegram-канале подразделения.
— «Украина закончила вывод основных сил в Курской области». Стесняюсь спросить — куда? На тот свет? — прокомментировал новость Аид.
Он также предложил наложить музыку из шоу Бенни Хилла (Yakety Sax) на видеозапись с убегающими через пункт пропуска 20−30 «инвалидами».
— Насколько надо быть чмошниками, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск? — заключил командир группы.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что армия полностью освободила регион от врага. Последним от ВСУ зачистили село Горналь.
Недавно российские солдаты также освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин.