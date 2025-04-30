В Самаре пассажиры пожаловались на работу автобусного маршрута № 480

Жители областной столицы недовольны работой автобуса № 480. Любители данного маршрута говорят, что с января 2025 года наблюдаются систематические перебои в работе транспорта.
Усугубляется это тем, что этот автобус достаточно популярен среди жителей. Он курсирует между железнодорожным вокзалом и «Кошелев парком».
Жители Самары пожаловались на проблему в минтранс региона. Им ответили, что вопрос оптимизации автобуса № 480 находится на контроле.
Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».