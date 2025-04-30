Михаил Галустян сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака

Шоумен Михаил Галустян объявил, что расстается со своей супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. Об этом артист сообщил в своем личном блоге.
По его словам, расставание прошло без обид и претензий, с чувством благодарности за совместно проведенные годы. Как отметил артист, они с супругой поблагодарили друг друга за все, что было между ними, и сохранили хорошие отношения.
Галустян подчеркнул, что развод не является концом, а представляет собой новый этап жизни. Он добавил, что они с бывшей супругой продолжают уважать друг друга и хранить добрые воспоминания.
— Развод — это не конец, а новый этап жизни. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте, — написал артист.
По словам комика, жизнь полна перемен, каждая из которых предоставляет шанс на что-то новое.
Также певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов подали заявление на развод еще 27 мая прошлого года. Уточнялось, что на тот момент они не жили вместе более шести месяцев. После певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи.