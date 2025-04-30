Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеиста «Ладьи» М. Кривоножкина вызвали в молодежную сборную России до 20 лет

Вместе с национальной командой защитник волжан будет готовиться к Кубку Будущего в Новосибирске. Состязание (12+) пройдет с 15-го по 18 мая.

Вместе с национальной командой защитник волжан будет готовиться к Кубку Будущего в Новосибирске. Состязание (12+) пройдет с 15-го по 18 мая.

В минувшем сезоне МХЛ Матвей Кривоножкин сыграл за «Ладью» в 25 встречах. Забросил шайбу, отдал пять результативных передач и заработал шесть очков. Показатель полезности составляет +2.

Сбор молодежной сборной России начнется 4 мая. Первая остановка — подмосковный Новогорск. Далее 14-го числа отправятся в Новосибирск.

«В тренировочном плане — занятия на льду, в тренажерном и игровом залах, а также контрольный матч против юниорской национальной команды (U18), которая тоже в Новогорске будет готовиться к турниру», — объяснили представители волжан.

В планах — матч со сборной Студенческой хоккейной лиги. С расписанием встреч в рамках Кубка Будущего можно ознакомиться в телеграм-канале «Ладьи».

Недавно журналист «МК в Самаре» побывал на тренировке тольяттинской молодежки и пообщался с выпускниками МХЛ.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!