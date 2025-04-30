Хоккеиста «Ладьи» М. Кривоножкина вызвали в молодежную сборную России до 20 лет

Вместе с национальной командой защитник волжан будет готовиться к Кубку Будущего в Новосибирске. Состязание (12+) пройдет с 15-го по 18 мая.
В минувшем сезоне МХЛ Матвей Кривоножкин сыграл за «Ладью» в 25 встречах. Забросил шайбу, отдал пять результативных передач и заработал шесть очков. Показатель полезности составляет +2.
Сбор молодежной сборной России начнется 4 мая. Первая остановка — подмосковный Новогорск. Далее 14-го числа отправятся в Новосибирск.
«В тренировочном плане — занятия на льду, в тренажерном и игровом залах, а также контрольный матч против юниорской национальной команды (U18), которая тоже в Новогорске будет готовиться к турниру», — объяснили представители волжан.
В планах — матч со сборной Студенческой хоккейной лиги. С расписанием встреч в рамках Кубка Будущего можно ознакомиться в телеграм-канале «Ладьи».
Недавно журналист «МК в Самаре» побывал на тренировке тольяттинской молодежки и пообщался с выпускниками МХЛ.
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