РИАН: Наследственное дело после смерти рэпера Паши Техника открыто в Москве

В Москве после смерти российского рэпера Паши Техника, настоящее имя которого Павел Ивлев, открыли наследственное дело. С соответствующими документами ознакомились РИА Новости.
«Открыто наследственное дело», — говорится в юридических материалах.
Нотариус Мария Боронина сообщила агентству, что сын российского музыканта является наследником первой очереди наравне с родителями Техника. На наследство не может претендовать лишь бывшая супруга Ивлева.
«По закону бывшая жена не является наследницей, она может получить наследство только в том случае, если ее включили в завещание. Сын же является наследником первой очереди, в которую, помимо него, входят действующая супруга, другие дети и родители наследодателя», — подчеркнул юрист.
Нотариус отметил, что несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок входит в число обязательных наследников и все равно получит свою обязательную долю.
Как KP.RU писал ранее, УФССП пытается взыскать долг с рэпера Паши Техника в размере 20 тысяч рублей посмертно. Исполнительное производство возбуждено за неделю до смерти рэпера, 28 марта. Тогда ему был назначен штраф за административное правонарушение.