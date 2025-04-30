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РИАН: Наследственное дело после смерти рэпера Паши Техника открыто в Москве

Сын российского музыканта является наследником первой очереди наравне с родителями Техника.

Источник: Комсомольская правда

В Москве после смерти российского рэпера Паши Техника, настоящее имя которого Павел Ивлев, открыли наследственное дело. С соответствующими документами ознакомились РИА Новости.

«Открыто наследственное дело», — говорится в юридических материалах.

Нотариус Мария Боронина сообщила агентству, что сын российского музыканта является наследником первой очереди наравне с родителями Техника. На наследство не может претендовать лишь бывшая супруга Ивлева.

«По закону бывшая жена не является наследницей, она может получить наследство только в том случае, если ее включили в завещание. Сын же является наследником первой очереди, в которую, помимо него, входят действующая супруга, другие дети и родители наследодателя», — подчеркнул юрист.

Нотариус отметил, что несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок входит в число обязательных наследников и все равно получит свою обязательную долю.

Как KP.RU писал ранее, УФССП пытается взыскать долг с рэпера Паши Техника в размере 20 тысяч рублей посмертно. Исполнительное производство возбуждено за неделю до смерти рэпера, 28 марта. Тогда ему был назначен штраф за административное правонарушение.