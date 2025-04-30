По участникам «антимайдана» в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стреляли снайперы. Об этом в преддверии годовщины трагедии РИА Новости рассказал очевидец Игорь Немодруг.
По его словам, снайперы засели в одном из комплекса зданий, которые принадлежат Одесскому военному округу.
«Вот откуда-то оттуда стреляли снайпера», — сказал собеседник агентства.
Жертвой снайперов едва не стал и сам Игорь Немодруг. Спасло то, что находившиеся рядом мужчины потянули его за рукам и посадили. И в тот самый момент рядом просвистела пуля и врезалась потолок.
2 мая 2014 года сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители «антимайдана». В тот день в Доме Профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.
В марте этого года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал вину властей Украины в пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году. Несмотря даже на попытки найти связь России с трагедией.
Комментируя решение ЕСПЧ председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в ведомстве определились с виновными за события 2 мая 2014 года в Одессе, потому что не смогли отстраниться от этого негатива, хотя очень старались.