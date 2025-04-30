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Создана платформа для управления производственными роботами

В пресс-службе инновационного фонда Новосибирской области сообщили, что разработка позволяет решить задачу погрузки продукции на конвейер, а также транспортировки внутри цеха.

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Платформу для управления производственными коллоборативными роботами (коботами) разработали в Новосибирске. Она позволяет решить задачу погрузки продукции на конвейер, а также транспортировки внутри цеха, сообщили в пресс-службе областного инновационного фонда.

Как правило, для безопасной работы коботов на предприятии оборудуются специальные условия размещения, защитные ограждения. Применение разработанной в Новосибирске платформы позволяет безопасно использовать коботы без специальных условий размещения и с участием только одного сотрудника.

«Программное обеспечение отечественной разработки предлагает инновационные решения, основанные на машинном зрении и искусственном интеллекте. С помощью системы продукция не просто перекладывается — платформа позволяет объединить в одну систему разные устройства и управлять рядом коботов», — рассказали в фонде.

Цепочка из коботов может сортировать продукцию, собирать данные, управлять транспортными тележками, анализировать и фиксировать данные. Платформа позволяет контролировать качество продукции в производственном потоке (осуществлять 2D, 3D сканирование, неразрушающий контроль, измерение и контроль геометрии/форм, инспекцию дефектов поверхности), вести прослеживаемость продукции, включая стандарты «Честный знак», собирать и анализировать данные о производстве, процессах, потоках и качестве продукции.

Технология может применяться в фармацевтике, пищевом производстве, агропромышленных перерабатывающих предприятиях, транспортно-логистических комплексах, в машиностроении и других отраслях.

Платформу разработала резидент «Сколково», новосибирская компания «ПИН-Программная интеграция». Она обладает собственной лабораторией, оснащенной коботом и другим оборудованием для макетирования и тестирования, а также дата-центр для работы с искусственным интеллектом. «Это позволяет обеспечить оптимальные сроки поставки и наладки», — цитирует Харченко пресс-служба.