В Ростове произошел пожар в жилом доме на Сызранской улице

В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось 29 апреля.
По предварительной информации ведомства, квартира загорелась около 21:22. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка пяти квадратных метров жилья.
Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 15 человек и шесть спецмашин. Причина пожара устанавливается.
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