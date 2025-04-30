«Я бы свою яйцеклетку дала»: Лада Дэнс ответила на флирт Киркорова

Певица Лада Дэнс рассказала, что два года назад на проекте «Маска» артист Филипп Киркоров активно шутил и флиртовал с ней, когда она выступала в костюме Пуделя.
По ее словам, артист обещал жениться на ней, если именно она окажется под маской. После раскрытия личности, как уточнила певица, Киркоров продолжил шутить, заявляя, что хочет, чтобы она родила ему ребенка. Тогда, как отметила певица, она не стала комментировать его слова.
Однако, как сообщила исполнительница в недавнем интервью, она не против была бы рассмотреть возможность сотрудничества с поп-королем. По ее словам, если бы у нее была возможность предоставить яйцеклетку, она бы с радостью сделала это для Киркорова.
— Если бы у меня была яйцеклетка, которую можно было отдать… Я бы Филиппу свою яйцеклетку дала. Почему нет, — заявила певица в шоу «Сплетни-шейкер» на «МУЗ-ТВ».
Недавно Филипп Киркоров рассказал о строгих правилах, которые действуют в элитной школе Swiss International Scientific School в Дубае, где учатся его дети. В феврале артист отправил Аллу-Викторию и Мартина в это учебное заведение, вложив миллионы в их образование.