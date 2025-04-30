В Красноярск привезли зараженные вредителями ананасы

В Красноярск из Китая ввезли три партии овощей и фруктов, зараженных опасными карантинными вредителями. Как рассказали в краевом Россельхознадзоре, в 620 килограммах ананасов эксперты нашли червеца Комстока, в томатах объемом более двух тонн — южноамериканскую томатную моль, а в 520 килограммах зеленого салата — западный цветочный трипс.