Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск привезли зараженные вредителями ананасы

В Красноярск ввезли три партии овощей и фруктов, зараженных опасными вредителями.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярск из Китая ввезли три партии овощей и фруктов, зараженных опасными карантинными вредителями. Как рассказали в краевом Россельхознадзоре, в 620 килограммах ананасов эксперты нашли червеца Комстока, в томатах объемом более двух тонн — южноамериканскую томатную моль, а в 520 килограммах зеленого салата — западный цветочный трипс.

Досмотр товара провели на фитосанитарном контроле склада «Агротерминал-Таможня». Чтобы не допустить распространения насекомых на другие растения, зараженную продукцию обработали разрешенными к применению пестицидами.

Ранее мы писали, что жительница Красноярска едва не лишилась авто из-за долга в 60 тысяч рублей.