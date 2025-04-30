Врио председателя Самарского областного суда назначен Александр Шилов

Об этом почему-то накануне вспомнили местные СМИ. О данном назначении «МК в Самаре» рассказал еще в марте 2025 года.
Срок полномочий предыдущего председателя облсуда Вадима Кудинова закончился 18 марта 2025 года. На временной основе обязанности главы судебной инстанции начал исполнять его заместитель Александр Шилов.
Осенью 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей предложила кандидатуры нескольких претендентов на посты председателей региональных судов, включая Вадима Кудинова.
Коллегия рекомендовала продлить полномочия действующего председателя Самарского облсуда на новый срок, однако президент Владимир Путин утвердил назначение шестерых из семи предложенных кандидатов, оставив без решения вопрос относительно Самарской области.
Таким образом, последний рабочий день Вадима Кудинова пришелся на 18 марта 2025 года. До назначения нового председателя исполняющим обязанности автоматически становится один из заместителей, в данном случае — Александр Шилов.
История предыдущих руководящих кадров суда свидетельствует, что предшественником Вадима Кудинова была Любовь Дроздова, возглавлявшая облсуд целых двенадцать лет. Сам Вадим Кудинов ранее занимал должность председателя Красноглинского районного суда Самары.
Главные новости Самары и Самарской области. Подписывайтесь на наш телеграм-канал!