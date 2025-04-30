Россиян предупредили о мошенниках, которые обчищают их кошельки от имени ФСБ

Особое внимание он уделил киберпреступникам, которые наводняют популярные мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp фальшивыми повестками и распоряжениями, якобы исходящими от ФСБ. Они заманивают жертв в ловушку, уверяя, что те участвуют в сверхсекретной миссии, а на деле вытягивают их сбережения.
Руководитель приёмной уточнил, что настоящие сотрудники ФСБ не устраивают чат-переписок с гражданами, не демонстрируют удостоверения в онлайне и тем более не просят переводить деньги на «спецсчета» для мнимой безопасности. Он призвал россиян не поддаваться на уловки «цифровых шпионов» и проверять любые подозрительные сообщения, чтобы не стать героем чужого криминального сценария.
Ранее Life.ru предупредил, что мошенники нашли новый способ заражать смартфоны россиян. В частности, они заражают устройства троянами под видом доставки. Кроме того, на новых телефонах нашли мощный вирус, крадущий аккаунты в Telegram.