Россиян предупредили о мошенниках, которые обчищают их кошельки от имени ФСБ

Руководитель приёмной уточнил, что настоящие сотрудники ФСБ не устраивают чат-переписок с гражданами, не демонстрируют удостоверения в онлайне и тем более не просят переводить деньги на «спецсчета» для мнимой безопасности. Он призвал россиян не поддаваться на уловки «цифровых шпионов» и проверять любые подозрительные сообщения, чтобы не стать героем чужого криминального сценария.