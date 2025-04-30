Юный боец из Самарской области завоевал бронзу на турнире по ММА на юге страны

Первенство России прошло в Сочи (6+). За медали боролись ребята в возрасте 12−13 и 14−15 лет, уточнили в представители Минспорта 63-го региона.
Нашу губернию на состязании по ММА представляли четыре воспитанника Вячеслава Градусова: Мухаммед Рахимов, Дмитрий Сомов и Александр Лукьянов.
Последний взял бронзу турнира в группе парней от 14 до 15 лет, добавили в министерстве.
А до этого рассказывали, что самарский боец Джасурбек Махкамов завоевал серебро на первенстве России по ММА в Тюмени (12+).
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