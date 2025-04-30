В Хабаровском крае готовят управленцев нового поколения

В рамках национальной программы развития Дальнего Востока завершился третий поток образовательного курса «Муравьев-Амурский 2030». Инициатива реализуется Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Школой управления «Сколково» и ДВФУ. Программу окончили 53 специалиста, среди которых — пять участников из Хабаровского края. Один из них переехал в регион из Камчатки.