В Хабаровском крае готовят управленцев нового поколения

В рамках национальной программы развития Дальнего Востока завершился третий поток образовательного курса «Муравьев-Амурский 2030». Инициатива реализуется Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Школой управления «Сколково» и ДВФУ. Программу окончили 53 специалиста, среди которых — пять участников из Хабаровского края. Один из них переехал в регион из Камчатки.
«Программа “Муравьев-Амурский 2030” готовит специалистов, способных реализовывать масштабные преобразования. Ее цель — сформировать кадровый резерв для Дальнего Востока. Это управленцы, которые смогут запускать мастер-планы, инвестиционные проекты и социальные инициативы. Мы выпускаем людей, для которых служение и созидание — не просто слова», — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Обучение длилось год и включало восемь модулей — от госуправления и региональной экономики до инструментов принятия решений и практики проектного управления. Участники стажировались в дальневосточных регионах, встречались с федеральными чиновниками и предпринимателями, проходили практику в Китае.
По заявкам регионов курсанты разрабатывали прикладные проекты в сфере энергетики, туризма, демографии, образования, экологии и экспорта. Завершающим этапом стала защита проектов перед главой Минвостокразвития, губернаторами, министрами и экспертами.
«Эта программа — кузница кадров для тех, кто разделяет ценности развития и ответственности. Курсанты подготовили по-настоящему перспективные инициативы, направленные на повышение качества жизни в ДФО», — отметила руководитель программы Ксения Кишкарева.
С момента запуска «Муравьев-Амурский 2030» подготовлены уже 149 управленцев. В 2024 году по поручению президента программа была расширена и теперь охватывает также Арктику. В ближайшие годы она станет основой кадрового фундамента восточных регионов страны.