На острове Татышев в Красноярске летом оборудуют четыре спасательных поста

Напомним, в начале этого года депутаты предложили правительству края предусмотреть субсидию целевого назначения бюджетам муниципальных образований региона. Она должна была быть направлена на софинансирование их расходов на обустройство мест отдыха на водных объектах с купанием, а также расходов местных бюджетов на текущее содержание таких мест.