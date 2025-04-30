На острове Татышев в Красноярске летом оборудуют четыре спасательных поста

В Красноярске на острове Татышев летом появятся четыре поста спасателей. Об этом сообщили в Законодательном Собрании Красноярского края.
Оборудование мест для купания и безопасность людей на водоёмах. Эти и другие вопросы обсудили накануне на выездном заседании депутаты из комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды.
Напомним, в начале этого года депутаты предложили правительству края предусмотреть субсидию целевого назначения бюджетам муниципальных образований региона. Она должна была быть направлена на софинансирование их расходов на обустройство мест отдыха на водных объектах с купанием, а также расходов местных бюджетов на текущее содержание таких мест.
«Пляжи должны создаваться в соответствии с утвержденными нормами. Органам местного самоуправления будет предложено принять участие в конкурсных процедурах с января 2026 года», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Относительно разрешенных пляжей в крае, уже идет работа над получением разрешения в Шарыповском МО и в Новоселовском районе.
Однако, как подчеркнул председатель комитета Александр Новиков, оборудованных мест для купания в крае недостаточно. Ситуацию депутаты будут держать на контроле.
Ранее сообщалось о том, что обсуждали на очередном заседании Заксобрания Красноярского края. Повестка была особо насыщенной.