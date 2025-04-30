Жители Авиастроительного района Казани услышали сирену

Жители Авиастроительного района Казани услышали странный звук, который напоминал сигнал тревоги. Большинство приняли его за сирену оповещения. Как выяснилось позже, причин для паники не было.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по Татарстану, тревожный звук исходил от коммунальной спецтехники. Она работала в этом районе. К тому же никаких ЧС или поводов для включения системы гражданской обороны зафиксировано не было. Специалисты призвали горожан сохранять спокойствие. В случае сомнений стоит обращаться на горячую линию для получения официальной информации.
Напомним, в Казани нарушителей противопожарного режима будут отслеживать через БПЛА. Устройства будут использовать в майские праздники.