Жители Авиастроительного района Казани услышали сирену

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Татарстану, тревожный звук исходил от коммунальной спецтехники. Она работала в этом районе. К тому же никаких ЧС или поводов для включения системы гражданской обороны зафиксировано не было. Специалисты призвали горожан сохранять спокойствие. В случае сомнений стоит обращаться на горячую линию для получения официальной информации.