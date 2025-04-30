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Жители Авиастроительного района Казани услышали сирену

Как оказалось, причин для паники не было.

Источник: Комсомольская правда

Жители Авиастроительного района Казани услышали странный звук, который напоминал сигнал тревоги. Большинство приняли его за сирену оповещения. Как выяснилось позже, причин для паники не было.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Татарстану, тревожный звук исходил от коммунальной спецтехники. Она работала в этом районе. К тому же никаких ЧС или поводов для включения системы гражданской обороны зафиксировано не было. Специалисты призвали горожан сохранять спокойствие. В случае сомнений стоит обращаться на горячую линию для получения официальной информации.

Напомним, в Казани нарушителей противопожарного режима будут отслеживать через БПЛА. Устройства будут использовать в майские праздники.