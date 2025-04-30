В Самаре 5 мая запустят бесплатные автобусы до стадиона

В Самаре 5 мая на один день запустят бесплатные автобусы. Они будут везти болельщиков на матч «Крыльев Советов» с московским «Динамо». Как сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба, бесплатные шаттлы будут ездить до «Солидарность Самара Арены» от «Ладьи» и от остановки на улице Ташкентской возле ТЦ «Эль Рио».
— Главное условие проезда — наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов», — говорится в сообщении ПФК «КС».
Шаттлы будут ездить с 17.00 каждые 20 минут. Движение от «Ладьи» завершится в 18.20, а от Ташкентской — в 20.00.
Матч «Крыльев Советов» и столичного «Динамо» пройдет 5 мая, начало игры в 19.30. Для болельщиков организуют выставку винтажных автомобилей и концерт «Оркестра русского рока».