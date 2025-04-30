2 мая пройдет праздничная акция «Майский вальс» в честь 80-летия Победы

Участие в акции примут молодежные советы предприятий: РЖД, «Востсиблеспроект», Межрайонная налоговая инспекция № 1 по Красноярскому краю и другие.
6+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участие в танцевальном флешмобе «Майский вальс» может принять любой красноярец, для этого необходимо прийти 2 мая в 12:00 на Театральную площадь около Театра оперы и балета.
Участие в акции примут молодежные советы предприятий: РЖД, «Востсиблеспроект», Межрайонная налоговая инспекция № 1 по Красноярскому краю и другие.
6+