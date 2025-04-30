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В Ростове-на-Дону 30 апреля воздух прогреется до +20 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в последний рабочий день перед долгими выходными.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону последний рабочий день перед долгими выходными порадует теплой погодой. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В среду, 30 апреля, утром ожидается до +13 градусов. Горожан и гостей города порадует солнечная погода. В дневное время синоптики обещают переменную облачность, а температура воздуха составит +19…+20 градусов. В вечернее время похолодает на несколько градусов. Столбики термометров покажут +15…+13 градусов.

Ветер ожидается юго-западый, а его порывы достигнут четырех метров в секунду.