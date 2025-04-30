В Ростове-на-Дону 30 апреля воздух прогреется до +20 градусов

В среду, 30 апреля, утром ожидается до +13 градусов. Горожан и гостей города порадует солнечная погода. В дневное время синоптики обещают переменную облачность, а температура воздуха составит +19…+20 градусов. В вечернее время похолодает на несколько градусов. Столбики термометров покажут +15…+13 градусов.