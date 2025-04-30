В Самаре в Третьяковке открывается выставка с картинами мировых художников

В Самаре в филиале Третьяковской галереи с 30 апреля открывается выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда». Посетить экспозицию можно с 10:0 утра, об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— В центре проекта шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриза, Анри Матисса, Андре Дрена и другие. Они вступят в диалог с отечественной живописью прошлого столетия. Коллекционер Морозов в последние годы собирательства обратил внимание на художников-авангардистов из «Бубнового валета», и именно эта важная сторона его коллекции в большей степени приоткрыта на выставке, — отметили в сообщении.
К проекту готовились долгое время. Напомним, экспозицию будет озвучивать Андрей Малахов.