В Самаре в Третьяковке открывается выставка с картинами мировых художников

— В центре проекта шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриза, Анри Матисса, Андре Дрена и другие. Они вступят в диалог с отечественной живописью прошлого столетия. Коллекционер Морозов в последние годы собирательства обратил внимание на художников-авангардистов из «Бубнового валета», и именно эта важная сторона его коллекции в большей степени приоткрыта на выставке, — отметили в сообщении.