Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Баймаке вынесли приговор врачу, ошибка которого стоила 15-летнему мальчику органа

В Башкирии осудили хирурга, из-за ошибки которого подросток лишился органа.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Баймаке вынесли приговор хирургу местной больницы. Медика, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, признали виновным в уголовном преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей».

В суде было установлено, что в августе 2023 года 15-летний пациент поступил в учреждение с жалобами на боли в животе. Врач неправильно диагностировал состояние подростка и назначил неверное лечение. В результате ухудшения состояния пациенту пришлось удалить орган.

Хирург полностью признал свою вину. Мировой суд Баймака и Баймакского района назначил год и два месяца ограничения свободы. Кроме того, с врача взыскали 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.