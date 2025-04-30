В Баймаке вынесли приговор врачу, ошибка которого стоила 15-летнему мальчику органа

В башкирском городе Баймаке вынесли приговор хирургу местной больницы. Медика, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, признали виновным в уголовном преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей».
В суде было установлено, что в августе 2023 года 15-летний пациент поступил в учреждение с жалобами на боли в животе. Врач неправильно диагностировал состояние подростка и назначил неверное лечение. В результате ухудшения состояния пациенту пришлось удалить орган.
Хирург полностью признал свою вину. Мировой суд Баймака и Баймакского района назначил год и два месяца ограничения свободы. Кроме того, с врача взыскали 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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