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Жители Новосибирска не могут выехать из домов из-за разрушенной дороги

Жители частных домов на 2-м Ставропольском переулке в Дзержинском районе Новосибирска уже два месяца сталкиваются с серьезными неудобствами из-за строительных работ по прокладке канализации. По словам сибиряков, отсутствие нормальной дороги лишает их доступа к общественным услугам и транспорту.

Источник: Сиб.фм

Как рассказала Сиб.фм жительница дома № 7 Марина, работы начали еще, когда лежал снег, и с тех пор ситуация только ухудшалась.

«Сначала обещали, что дорогу сделают, засыпят и все будет хорошо. Но работы не заканчиваются, а это тянется уже два месяца. — говорит она. — Ничего не собираются делать, и, похоже, работы продлятся еще на пару месяцев».

Дорога, которая стала не проходимой, не только затрудняет движение местных жителей, но и делает невозможным доступ такси, курьеров и скорой помощи.

«На нашей дороге уже не проезжают ни таксисты, ни машины скорой помощи. Дети пешком ходить вообще не могут, у меня своих двое, учаться в разную смену. Восемь раз я заезжаю и выезжаю по этой дороге. У меня достаточно высокая машина, но даже при этом я умудряюсь дном какой-то промежуток дороги проехать, не говоря уже о каких-то низких машинах, которые просто не проедут», — объясняет Марина.

В качестве временного решения подрядчики предложили деревянные доски для пешеходов, но это оказалось крайне опасно для жителей.

«Поставили такие досочки, но они скользкие и нестабильные. Это совершенно не безопасно! Ребенок или пожилой человек может легко упасть и получить травму. Вот, например, мама вчера приехала ко мне, таксист не довез до дома и высадил ее на дороге. Она пыталась идти по этим досочкам», — рассказывает женщина.

Еще одной проблемой стал вывоз мусора. По словам Марины, мусоровоз из-за разрушенной дороги не смог проехать, и бытовые отходы не вывозили несколько недель.

Сиб.фм направил официальный запрос в администрацию Дзержинского района, чтобы уточнить информацию.