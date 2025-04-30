Жители Новосибирска не могут выехать из домов из-за разрушенной дороги

Как рассказала Сиб.фм жительница дома № 7 Марина, работы начали еще, когда лежал снег, и с тех пор ситуация только ухудшалась.
«Сначала обещали, что дорогу сделают, засыпят и все будет хорошо. Но работы не заканчиваются, а это тянется уже два месяца. — говорит она. — Ничего не собираются делать, и, похоже, работы продлятся еще на пару месяцев».
Дорога, которая стала не проходимой, не только затрудняет движение местных жителей, но и делает невозможным доступ такси, курьеров и скорой помощи.
«На нашей дороге уже не проезжают ни таксисты, ни машины скорой помощи. Дети пешком ходить вообще не могут, у меня своих двое, учаться в разную смену. Восемь раз я заезжаю и выезжаю по этой дороге. У меня достаточно высокая машина, но даже при этом я умудряюсь дном какой-то промежуток дороги проехать, не говоря уже о каких-то низких машинах, которые просто не проедут», — объясняет Марина.
В качестве временного решения подрядчики предложили деревянные доски для пешеходов, но это оказалось крайне опасно для жителей.
«Поставили такие досочки, но они скользкие и нестабильные. Это совершенно не безопасно! Ребенок или пожилой человек может легко упасть и получить травму. Вот, например, мама вчера приехала ко мне, таксист не довез до дома и высадил ее на дороге. Она пыталась идти по этим досочкам», — рассказывает женщина.
Еще одной проблемой стал вывоз мусора. По словам Марины, мусоровоз из-за разрушенной дороги не смог проехать, и бытовые отходы не вывозили несколько недель.
Сиб.фм направил официальный запрос в администрацию Дзержинского района, чтобы уточнить информацию.