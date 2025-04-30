Жители Новосибирска не могут выехать из домов из-за разрушенной дороги

«На нашей дороге уже не проезжают ни таксисты, ни машины скорой помощи. Дети пешком ходить вообще не могут, у меня своих двое, учаться в разную смену. Восемь раз я заезжаю и выезжаю по этой дороге. У меня достаточно высокая машина, но даже при этом я умудряюсь дном какой-то промежуток дороги проехать, не говоря уже о каких-то низких машинах, которые просто не проедут», — объясняет Марина.