В Самаре специалисты «РКС-Самара» устранили 444 засора в апреле 2025 года

В областной столице за апрель этого года было ликвидировано 444 засора. Об этом стало известно от «РКС-Самара».
Специалисты компании подчеркивают, что с января 2025 года они устранили 1684 засора. Проблемой занялись и УК. Они ставят свои ловушки для сбора отходов.
Жителей города предупреждают, что в канализацию недопустимо отправлять пищевые отходы, средства гигиены, влажные салфетки.
Ранее мы писали о домах-рекордсменах, которые подверглись наибольшему количеству засоров в этом году. В «РКС» рассказали, что с начала 2025 года они 6 раз выезжали на адреса по улице Дачной, 41 и 41/1. Для них даже была проведена акция «Деревянный туалет».
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