В Самаре специалисты «РКС-Самара» устранили 444 засора в апреле 2025 года

Ранее мы писали о домах-рекордсменах, которые подверглись наибольшему количеству засоров в этом году. В «РКС» рассказали, что с начала 2025 года они 6 раз выезжали на адреса по улице Дачной, 41 и 41/1. Для них даже была проведена акция «Деревянный туалет».