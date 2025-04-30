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В Самаре специалисты «РКС-Самара» устранили 444 засора в апреле 2025 года

В областной столице за апрель этого года было ликвидировано 444 засора.

В областной столице за апрель этого года было ликвидировано 444 засора. Об этом стало известно от «РКС-Самара».

Специалисты компании подчеркивают, что с января 2025 года они устранили 1684 засора. Проблемой занялись и УК. Они ставят свои ловушки для сбора отходов.

Жителей города предупреждают, что в канализацию недопустимо отправлять пищевые отходы, средства гигиены, влажные салфетки.

Ранее мы писали о домах-рекордсменах, которые подверглись наибольшему количеству засоров в этом году. В «РКС» рассказали, что с начала 2025 года они 6 раз выезжали на адреса по улице Дачной, 41 и 41/1. Для них даже была проведена акция «Деревянный туалет».

Больше о Самаре и области вы можете найти в телеграм-канале «МК в Самаре».