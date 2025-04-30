В Уфе перекроют улицы в день Эстафеты Победы.

6 мая в уфимском парке Победы пройдет 76-я легкоатлетическая эстафета на призы администрации Уфы и «Молодёжной газеты». Соревнование приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команды пробегут дистанцию 3,2 км, разделённую на этапы по 250−500 метров.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, одним из самых важных моментов мероприятия станет «Забег Мира». Спортивное событие начнётся в 11.00 с торжественного возложения цветов к Вечному огню. Для обеспечения безопасности будет введено частичное перекрытие движения транспорта 6 мая с 9.00 до 14.30:
- ул. Комарова (от ул. М. Пинского до ул. Конституции)
- ул. М. Пинского (от ул. Комарова до ул. Кольцевой)
- ул. Кольцевая (нечетная сторона от ул. Космонавтов до ул. Первомайской)
- ул. Первомайская (от ул. Кольцевой до ул. Комарова)
- проезд вдоль парка Победы (от ул. Западной до ул. Комарова).
Схема движения автобусов изменится. Также во время перекрытий троллейбусы поедут по-другому:
Троллейбус № 4:
ул. Пекинская → ул. Вологодская → ул. Пекинская → ул. Вологодская → ул. Кольцевая → ул. Машиностроителей → ул. Первомайская → ул. Ульяновых → ул. Кольцевая до ООТ Троллейбусное депо № 2.
Троллейбус № 15:
Прямое | б-р Тухвата Янаби → ул. Ферина → ул. С. Богородская → ул. Вологодская → ул. Орджоникидзе → ул. Машиностроителей → ул. Кольцевая Обратное | ул. Кольцевая → ул. Ульяновых → ул. Первомайская → ул. Машиностроителей → ул. Орджоникидзе → ул. Вологодская → ул. С. Богородская → бульвар Тухвата Янаби → б-р Баландина → ул. Мушникова до ООТ Уфимский ДОК;
Троллейбус № 22:
Прямое | ООТ «Ледовый дворец “Уфа-Арена” → “б-р Славы” Обратное | “б-р Славы” → ООТ “Ледовый дворец “Уфа-Арена”.
Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, могут быть заблокированы. Если во время перекрытий планируются поездки на личном транспорте — лучше припарковаться в другом месте, отметили в мэрии.