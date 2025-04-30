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Стало известно, кто препятствовал расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием Второе мая всячески препятствовала расследованию дела о трагедии в одесском Доме профсоюзов. Об этом в среду, 30 апреля, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave .

Специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием «Второе мая» всячески препятствовала расследованию дела о трагедии в одесском Доме профсоюзов. Об этом в среду, 30 апреля, рассказал представитель подпольного движения «Stop Grave».

— Конкретным препятствием, а именно фальсифицированием, занималась группа журналистов-расследователей, так называемая группа «Второе мая», которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для ЕСПЧ, — сообщил он.

Именно из-за этого никакой речи о независимом расследовании идти и не может.

— Нюанс в том, что эту группу создали по поручительству Парубия, он же является непосредственным куратором и организатором бойни, — цитирует слова представителя подпольного движения РИА Новости.

Тем не менее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны понести наказание.