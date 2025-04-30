Красноярские айтишники импортозаместили программу для строителей от Autodesk

Разработчики из ИКИТ СФУ создали аналог продукта американской компании, которая ушла из России больше года назад. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой программной инженерии Олеслав Антамошкин.
Система автоматизирует верификации строительных объектов с помощью цифровых информационных моделей. Она заменяет аналогичное зарубежное решение Autodesk, при этом внедряет методы искусственного интеллекта, что обеспечивает более высокую точность и скорость анализа.
Верификация в строительстве подтверждает соответствие зданий требованиям. Для этого производятся расчеты, документация анализируется и сопоставляется с похожими проектами, проводятся испытания.
Российский продукт способен верифицировать объекты с точностью до 5 см, рассчитывать объемы земляных работ с погрешностью до 1%, а также анализировать риски эрозии или нестабильности грунта, обрабатывая все данные за 30 минут.
Сейчас ПО тестируют в Службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Полноценные испытания запланированы на лето этого года.