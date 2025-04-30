Ученый КФУ рассказал, когда татарстанцы смогут увидеть в небе редкую комету

По словам ученого, комета относится к классу долгопериодических объектов, чей период обращения вокруг Солнца составляет более 200 лет. Она прибыла из облака Оорта — далекой области Солнечной системы, где находятся миллиарды ледяных тел. Изначально комета была очень слабой, но по мере приближения к Солнцу ее яркость начала увеличиваться. Однако последние наблюдения показывают, что небесное тело, вероятно, начало разрушаться.