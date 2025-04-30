Ученый КФУ рассказал, когда татарстанцы смогут увидеть в небе редкую комету

По словам ученого, комета относится к классу долгопериодических объектов, чей период обращения вокруг Солнца составляет более 200 лет. Она прибыла из облака Оорта — далекой области Солнечной системы, где находятся миллиарды ледяных тел. Изначально комета была очень слабой, но по мере приближения к Солнцу ее яркость начала увеличиваться. Однако последние наблюдения показывают, что небесное тело, вероятно, начало разрушаться.
«Судя по всему, комета стала разваливаться под воздействием солнечной радиации. Это подтверждает ее зеленоватый цвет, который указывает на разложение льда внутри объекта. Кроме того, яркость кометы не растет, а уменьшается, что также говорит о ее возможном распаде», — отметил Юрий Нефедьев.
Несмотря на расчетную яркость в 5 звездных величин, которая делает комету видимой невооруженным глазом, ученый рекомендует использовать телескоп для более детального наблюдения, особенно за хвостом объекта. Лучшим временем для наблюдений станет период, когда комета находится вблизи Солнца, а само светило скрывается за горизонтом.
Для изучения кометы и других небесных объектов ученые Казанского федерального университета используют уникальный прибор — астрономический комплекс Mini-MegaTORTORA, установленный на Северном Кавказе. Этот инструмент позволяет проводить широкоугольный мониторинг небесной сферы с высоким временным разрешением.