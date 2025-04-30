Красноярцам показали разгрузку нового тоннелепроходческого комплекса (видео)

Напомним, о том, что в Красноярск приехал третий тоннелепроходческий комплекс, стало известно накануне вечером. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Свое имя щит получил в честь Героя Социалистического Труда Анастасии Стеблёвой. Она была главным геологом партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления.