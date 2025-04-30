Красноярцам показали разгрузку нового тоннелепроходческого комплекса (видео)

Жителям Красноярска показали процесс разгрузки нового тоннелепроходческого комплекса «Анастасия».
Видео опубликовали в телеграм-канале «Красноярское метро». На кадрах видно, как тоннелепроходческий комплекс с помощью спецтехники завозят на станцию «Площадь Революции», там он начнет свою работу.
Специалисты сообщают, что когда площадка будет полностью готова, там появится еще один щит — «Ирина». Вместе с «Анастасией» они будут прокладывать тоннели в сторону железнодорожного вокзала.
Напомним, о том, что в Красноярск приехал третий тоннелепроходческий комплекс, стало известно накануне вечером. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Свое имя щит получил в честь Героя Социалистического Труда Анастасии Стеблёвой. Она была главным геологом партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления.