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Красноярцам показали разгрузку нового тоннелепроходческого комплекса (видео)

Щит «Анастасия» начнет работу на станции «Площадь Революции».

Жителям Красноярска показали процесс разгрузки нового тоннелепроходческого комплекса «Анастасия».

Видео опубликовали в телеграм-канале «Красноярское метро». На кадрах видно, как тоннелепроходческий комплекс с помощью спецтехники завозят на станцию «Площадь Революции», там он начнет свою работу.

Специалисты сообщают, что когда площадка будет полностью готова, там появится еще один щит — «Ирина». Вместе с «Анастасией» они будут прокладывать тоннели в сторону железнодорожного вокзала.

Напомним, о том, что в Красноярск приехал третий тоннелепроходческий комплекс, стало известно накануне вечером. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Свое имя щит получил в честь Героя Социалистического Труда Анастасии Стеблёвой. Она была главным геологом партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления.