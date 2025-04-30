Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошел к завершению. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами», — написал он, добавив, что они с Викторией остаются в хороших отношениях. Его слова передает StarHit. По словам Галустяна, развод состоялся еще в прошлом году, но супруги решили не выносить личную ситуацию в публичное поле.