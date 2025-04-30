Главные новости 30 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 апреля 2025 года.
Мария Захарова сравнила действия киевского режима и террористов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Владимира Зеленского, акцентировала внимание на сходство приемов террористов и украинской власти. По словам дипломата, киевский режим планирует теракты в «прямом эфире» и подрывает усилия, направленные на перемирие.
Трамп заявил об уверенности в стремлении РФ урегулировать украинский кризис
Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам сказал, что уверен в том, что российский лидер Владимир Путин настроен на прекращение военных действий на Украине. Американский политик при этом признался, что недоволен массированным ударом России по украинской территории.
СМИ раскрыли причины «провала» плана отправки войск Европы на Украину
Европейским союзникам будет сложно сформировать коллективные силы «сдерживания» для размещения на Украине из-за дефицита финансирования и военной техники. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники. Страны Европы не в состоянии подготовить 64 тысячи военных для поддержки Киева.
В Пакистане ожидают военного удара из Индии в течение суток
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X предупредил о возможном нанесении военного удара со стороны Индии в течение 24−36 часов. Основанием для атаки член правительства называл инцидент в Пахалгаме, где в результате теракта погибли 26 человек.
В Госдепе предупредили о выходе США из переговоров по Украине
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона может отказаться от роли посредника в переговорном процессе по Украине, если в нем не будет прогресса. По словам чиновника, в Белом доме ожидают конкретных предложений от Киева и Москвы.