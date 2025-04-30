Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник рассказал о знаках, которые Бог посылает перед концом света

Согласно учению Церкви, Бог посылает человечеству знаки перед концом света. О них рассказал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Суздаль отец Павел Ковалев.

Согласно учению Церкви, Бог посылает человечеству знаки перед концом света. О них рассказал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Суздаль отец Павел Ковалев.

По его словам, только внимательные христиане могут распознать знаки свыше.

— Когда люди перестают молиться, храмы пустеют, а грех становится нормой — это явный сигнал, что мир приближается к испытаниям, — пояснил он.

Он также добавил, что Бог посылает сигналы не для того, чтобы напугать людей, а для пробуждения их совести.

Священник уточнил, что сигналами также могут быть явления чудотворных икон или необъяснимые природные события, передает Новосвят.

Исследовательская группа из NASA и Университета Тохо в Японии предсказала, когда может произойти исчезновение всего живого на Земле. Благодаря сложному программному обеспечению был учтен уровень солнечной активности, что позволило ученым определить точную дату вплоть до года.

Кроме того, в связи со смертью папы римского Франциска в Сети вспоминают мистическое пророчество Святого Малахии, согласно которому он стал последним папой римским в истории.