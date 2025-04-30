Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшим предприятиям Белгородской области выплатят 200 млн рублей

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что без поддержки властей помочь белгородским предприятиям остаться на рынке было бы невозможно.
Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области предприятиям, которые пострадали в результате атак ВС Украины, перечислят 200 млн рублей поддержки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор напомнил, что региону была оказана поддержка из средств правительства Российской Федерации, а также выразил благодарность главе кабмина Михаилу Мишустину за своевременное принятие решения.

«Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно», — заключил Гладков.

Напомним, ранее губернатор Белгородской заявил, что при ударе со стороны Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя.