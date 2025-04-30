Пострадавшим предприятиям Белгородской области выплатят 200 млн рублей

В Белгородской области предприятиям, которые пострадали в результате атак ВС Украины, перечислят 200 млн рублей поддержки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор напомнил, что региону была оказана поддержка из средств правительства Российской Федерации, а также выразил благодарность главе кабмина Михаилу Мишустину за своевременное принятие решения.
«Без этой помощи нашим предприятиям справиться было бы невозможно», — заключил Гладков.
Напомним, ранее губернатор Белгородской заявил, что при ударе со стороны Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя.