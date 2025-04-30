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Новые турникеты могут появиться в минском метро ко Дню Победы

Директор метрополитена сказал про 30 новых турникетов в минском метро.

Источник: Комсомольская правда

Директор минского метрополитена Алексей Шилов в эфире телеканала СТВ сказал, что новые турникеты могут появиться в минском метро ко Дню Победы.

По его словам, стоит задача, связанная со внедрением универсального турникета, позволяющего производить оплату не только по QR-коду, но и при помощи банковской карты, телефона, проездного билета. Шилов уточнил, что сегодня уже заканчивается монтаж дополнительно 30 турникетов на особо важных пассажиропотоках, где наблюдается наибольшее увеличение прохода и использования QR-кодов.

— Я думаю, что ко Дню Победы мы введем эти 30 турникетов и граждане, спокойно пользуясь телефоном, оплачивая через QR-код, смогут проходить совершенно без задержек через наши турникеты, — подчеркнул директор минского метрополитена.

Тем временем четвертая линия минского метро окажется кольцевой.

Ранее Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро.

Кроме того, Мингорисполком сказал о выплатах материальной помощи ко Дню Победы со 2 по 8 мая: «От 1500 до 5000 рублей».