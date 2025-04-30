Новые турникеты могут появиться в минском метро ко Дню Победы

По его словам, стоит задача, связанная со внедрением универсального турникета, позволяющего производить оплату не только по QR-коду, но и при помощи банковской карты, телефона, проездного билета. Шилов уточнил, что сегодня уже заканчивается монтаж дополнительно 30 турникетов на особо важных пассажиропотоках, где наблюдается наибольшее увеличение прохода и использования QR-кодов.