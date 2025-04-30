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Р. Улендеев из Самарской области стал 1-м не первенстве Европы по русским шашкам

Соревнование организовали в Турции (6+). Он проходил с 20-го по 29 апреля.

Соревнование организовали в Турции (6+). Он проходил с 20-го по 29 апреля, объяснила пресс-служба регионального Минспорта.

Самарскую область и сборную России представлял Роман Улендеев. Занял первое место в классической программе среди парней до 17 лет. До этого побеждал в быстрой и молниеносных играх.

А недавно на состязании в турецком Кемере золото взял Михаил Черноземов из 63-го региона (6+). Бился за победу в группе ребят до 11 лет.

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