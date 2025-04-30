В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов.
«Учреждена медаль “За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне”… На одной стороне медали изобразили официальную эмблему празднования 80-летия Победы, а на оборотной — герб Забайкальского края и соответствующую надпись», — написал Осипов в своём Telegram-канале.
По его словам, награду будут вручать военнослужащим, а также активным участникам подготовки и проведения юбилейного парада Победы в Чите.