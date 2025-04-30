В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите

«Учреждена медаль “За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне”… На одной стороне медали изобразили официальную эмблему празднования 80-летия Победы, а на оборотной — герб Забайкальского края и соответствующую надпись», — написал Осипов в своём Telegram-канале.