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В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите

Осипов: в Забайкалье учредили медаль в честь парада юбилея Победы в Чите.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов.

«Учреждена медаль “За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне”… На одной стороне медали изобразили официальную эмблему празднования 80-летия Победы, а на оборотной — герб Забайкальского края и соответствующую надпись», — написал Осипов в своём Telegram-канале.

По его словам, награду будут вручать военнослужащим, а также активным участникам подготовки и проведения юбилейного парада Победы в Чите.