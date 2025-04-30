В Омской области больница задолжала за лекарства 12 млн рублей

Как сообщили в ведомстве, контракты на поставку лекарств и материалов были заключены больницей в период 2023—2024 годов. Поставщики свои обязательства выполнили, поставив товар, а вот Тарская ЦРБ с ними не расплатилась. В кредиторах у ЦРБ — 16 хозяйствующих субъектов.