В Омской области больница задолжала за лекарства 12 млн рублей

Тарская ЦРБ задолжала за лекарственные препараты и расходные медицинские материалы 12 млн рублей. Факты неисполнения госконтрактов выявила прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, контракты на поставку лекарств и материалов были заключены больницей в период 2023—2024 годов. Поставщики свои обязательства выполнили, поставив товар, а вот Тарская ЦРБ с ними не расплатилась. В кредиторах у ЦРБ — 16 хозяйствующих субъектов.
За нарушение условий госконтрактов главврачу Тарской ЦРБ внесено представление, главбух медучреждения оштрафована на 30 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре, часть долга в размере 9 млн рублей больница уже выплатила. О причинах образования задолженности в ведомстве не сообщили.