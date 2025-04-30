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В Омской области больница задолжала за лекарства 12 млн рублей

У медучреждения не нашлось денег, чтобы расплатиться с поставщиками.

Источник: Комсомольская правда

Тарская ЦРБ задолжала за лекарственные препараты и расходные медицинские материалы 12 млн рублей. Факты неисполнения госконтрактов выявила прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, контракты на поставку лекарств и материалов были заключены больницей в период 2023—2024 годов. Поставщики свои обязательства выполнили, поставив товар, а вот Тарская ЦРБ с ними не расплатилась. В кредиторах у ЦРБ — 16 хозяйствующих субъектов.

За нарушение условий госконтрактов главврачу Тарской ЦРБ внесено представление, главбух медучреждения оштрафована на 30 млн рублей. Как рассказали в прокуратуре, часть долга в размере 9 млн рублей больница уже выплатила. О причинах образования задолженности в ведомстве не сообщили.